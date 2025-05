Sem contato com o mundo externo, cardeais entram em reclusão total

O Conclave secreto para eleger um novo papa católico terá início amanhã (7), e os cardeais votantes começaram a se hospedar em dois locais do Vaticano, onde serão impedidos de ter contato com meios de comunicação ou pessoas que estejam no mundo exterior, sob juramento de silêncio de funcionários.

O Conclave começará a portas fechadas na Capela Sistina com 133 cardeais, os que tem menos de 80 anos, aptos a votar em quem deve ser o próximo líder da Igreja de 1,4 bilhão de membros.



A disputa para suceder Francisco, que morreu no mês passado, é vista como sem possíveis favoritos, como repassado pelos próprios clérigos em entrevistas rápidas à imprensa nos últimos dias. O processo do conclave é “profundo e misterioso”, falou McElroy, arcebispo de Washington, D.C. “Não posso dar nenhuma pista sobre quem está por vir”.



Alguns cardeais buscam um novo papa que dê continuidade à iniciativa de Francisco por uma Igreja mais transparente e acolhedora, enquanto outros buscam um aprofundamento em raízes mais tradicionais que valorizam a doutrina.



