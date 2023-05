Sem final feliz: Noiva é atropelada e morre momentos depois de se casar

Samantha Miller, de 34 anos, morreu momentos depois de se casar em uma praia da Carolina do Sul, nos Estados Unidos. A noiva recém-casada saia da sua festa quando foi atropelada por uma motorista bêbada.

De acordo com o G1, a motorista estava embriagada e bem acima do dobro do limite de velocidade bateu na traseira de um carrinho de golfe, que capotou várias vezes e parou apenas 90 metros depois da colisão.

Três outras pessoas que estavam no carrinho de golfe, incluindo o noivo, ficaram feridas. O carrinho de golfe tinha luzes e era legalizado para dirigir à noite, disse o diretor do Departamento de Segurança Pública de Folly Beach, Andrew Gilreath.

A motorista foi identificada como Jamie Lee Komoroski, de 25 anos. Dados recuperados do carro alugado de Jamie Lee Komoroski indicaram que ela estava dirigindo a 105 km/h e pisou no freio apenas brevemente antes de bater no carrinho de golfe. O limite da via é de 40 km/h.

Komoroski é acusada de homicídio veicular imprudente e três acusações de dirigir alcoolizado causando a morte. Ela pode ser indiciada a até 25 anos de prisão.

