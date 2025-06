Senado articula envio de avião da FAB para repatriar brasileiros em Israel; três são de MS

A Comissão de Relações Exteriores (CRE) do Senado intensificou, nesta sexta-feira (13), as articulações com o Ministério das Relações Exteriores para viabilizar o envio de uma aeronave da Força Aérea Brasileira (FAB) com o objetivo de repatriar autoridades brasileiras retidas em Israel. A medida é motivada pela escalada do conflito entre Israel e Irã, que resultou no fechamento do espaço aéreo israelense.

Entre os brasileiros aguardando retorno ao país estão três representantes do governo de Mato Grosso do Sul: o secretário-executivo de Ciência, Tecnologia e Inovação, Ricardo José Senna; a secretária-adjunta de Saúde, Christinne Maymone; e o coordenador de Tecnologia da Informação da Secretaria de Saúde, Marcos Espíndola de Freitas. O grupo integra a delegação oficial do Consórcio Brasil Central, que está em missão no Oriente Médio.

O presidente da CRE, senador Nelsinho Trad (PSD-MS), que também é de Mato Grosso do Sul, afirmou que está em contato com o Itamaraty para garantir a segurança dos brasileiros. “Temos prefeitos, secretários estaduais e três sul-mato-grossenses que foram a convite do governo de Israel participar de um seminário de tecnologia. Estou fazendo gestões junto ao Itamaraty, a fim de que possa disponibilizar uma aeronave da FAB para repatriar esses brasileiros que lá estão”, declarou em vídeo.

Além dos representantes de Mato Grosso do Sul, a delegação do Consórcio Brasil Central conta com o governador de Rondônia, Marcos Rocha, e outros membros dos governos de Rondônia, Goiás e do Distrito Federal. Parte dos voos da comitiva já foi cancelada.

Outra delegação brasileira presente em Israel é formada por prefeitos e vice-prefeitos de diferentes estados, convidados para a Muni Expo Israel 2025. Diferentemente do grupo do consórcio, que está concentrado em Tel Aviv, a comitiva dos municípios está em Kfar Saba, cidade próxima à capital, onde muitos buscaram abrigo durante os alertas de ataque.

A situação segue incerta, uma vez que o Aeroporto Internacional Ben Gurion permanece fechado e não há previsão oficial para reabertura. A repatriação imediata depende da liberação do espaço aéreo.

O Senado informou que a Comissão de Relações Exteriores continua em contato com o Itamaraty e com a Embaixada do Brasil em Tel Aviv para garantir apoio e segurança a todos os brasileiros que participam da missão. “O Senado está atento e atuando. Nossa prioridade é a segurança de todos”, reforçou o senador Nelsinho Trad.

Veja a lista com todas as autoridades brasileiras com voos cancelados em Israel:

