Senador colombiano morre dois meses após sofrer atentado em comício

O senador Miguel Uribe Turbay, de 39 anos, morreu nesta segunda-feira (11), dois meses após não resistir ao atentado que sofreu durante um comício na cidade de Bogotá, na Colômbia, no dia 7 de junho.

Pré-candidato à presidência do país, o parlamentar era considerado um dos favoritos para as eleições de 2026.

Na época dos fatos, ele foi atingido com dois tiros na cabeça e um na perna, sendo socorrido em estado crítico. De acordo com o UOL, o senador teve uma piora no estado de saúde na semana passada.

Internado na Fundación Santa Fe, em Bogotá, ele não resistiu após nova piora no quadro clínico e faleceu nesta segunda-feira.

Seis pessoas foram presas por suspeita de envolvimento com o crime. Entre elas está um adolescente de 15 anos.

A suspeita é de que assassinato tenha sido encomendado por dissidência das Farc. Segundo a polícia local, Iván Márquez, o líder da segunda Marquetalia, organização criminosa criada após o acordo de paz de 2016, seria a liderança intelectual do crime.

Conservador, Miguel Uribe era candidato à presidência pelo partido de oposição Centro Democrático. O político nasceu em 28 de janeiro de 1986 em Bogotá e era casado com María Claudia Tarazona. Ele deixa um filho.

