Sobe para 13 o número de mortos após incêndio em boates da Espanha

Saiba Mais Internacional Incêndio em boate da Espanha deixa ao menos 9 mortos

Subiu para 13 o número de mortes confirmadas após o incêndio em três casas noturnas da cidade de Múrcia, no sudeste da Espanha. A tragédia ocorreu na madrugada deste domingo (1º).

Quatro pessoas foram encaminhadas a um hospital devido a inalação da fumaça. Equipes de resgate ainda estão no local fazendo buscas por pessoas desaparecidas. Acredita-se que muitos familiares estavam no local porque várias comemorações de aniversário estavam acontecendo ao mesmo tempo.

Os corpos foram encontrados na boate Fonda, que sofreu o maior prejuízo com o fogo, segundo afirmou o chefe da Polícia Nacional da Espanha, Diego Seral, a repórteres.

Início do incêndio

As autoridades trabalham para descobrir o que causou o início do fogo. Segundo Seral, o comprometimento das estruturas dificulta a identificação do foco inicial, assim como a localização das vítimas.

Uma porta-voz da boate Teatre, Maria Dolores Albellan, contou a repórteres que o incêndio teria começado no La Fonda, um dos clubes vizinhos, antes de se espalhar para outro dois.

O prefeito de Múrcia, José Ballesta, declarou três dias de luto pelos feridos na cidade. “Estamos arrasados”, disse o prefeito ao canal de TV espanhol 24h.

