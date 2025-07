Sobe para 31 número de mortos após queda de avião militar em Bangladesh

Aumenta número de vítimas da queda do jato F-7 BGI da Força Aérea de Bangladesh, de fabricação chinesa em uma escola na capital Dhaka na segunda-feira (21). Conforme a TV local, são 31 mortos, das quais 25 são crianças com menos de 12 anos.



O jato havia decolado de uma base aérea próxima em uma missão de treinamento de rotina, informou o exército. Após apresentar falha mecânica, o piloto tentou desviar a aeronave de áreas populosas, mas ela caiu no campus. O piloto estava entre os mortos.



Alunos da escola e de outras faculdades próximas protestaram na manhã desta terça-feira (22), enquanto dois funcionários do governo visitavam o local do acidente, exigindo um número exato de mortos e gritando: "Por que nossos irmãos morreram? Exigimos respostas!"

O vice-comissário da Polícia Metropolitana de Dhaka, Talebur Rahman, disse que foi necessário usar gás lacrimogêneo para dispersar os manifestantes. Ele disse não ter informações sobre o número de feridos

Equipes de resgate continuaram a vasculhar os prédios carbonizados em busca de destroços na terça-feira.



Um comunicado da assessoria de imprensa de Muhammad Yunus, administrador interino do país, disse que o governo, as autoridades militares, escolares e hospitalares estavam trabalhando juntos para publicar uma lista de vítimas.



Ele também disse que a força aérea será instruída a não operar aeronaves de treinamento em áreas povoadas.







