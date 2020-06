Soldados do Exército paraguaio estão na fronteira para barrar entrada de brasileiros

Soldados do Exército paraguaio desembarcaram nesta terça-feira (2) em Pedro Juan Caballero, na fronteira com Mato Grosso do Sul. Os militares chegaram ao local para reforçar o bloqueio na Linha Internacional instalado para evitar a entrada de brasileiros e evitar disseminação do coronavírus no país.

Segundo a imprensa local, a chegada dos soldados ocorreu após imagens circularem pela internet mostrando a fronteira desprotegida, com brasileiros entrando no Paraguai com certa facilidade, o que está proibido.

O presidente Mario Abdo Benitez esteve em Ponta Porã há pouco mais de 2 semanas e chegou a dizer que Brasil é uma grande ameaça a propagação do coronavírus.

"É algo que nos preocupa muito, mas nós decidimos defender a vida dos paraguaios e compatriotas e sabemos que o Brasil, não é culpa nossa, é uma realidade, é uma grande ameça a propagação do coronavírus [...] queremos abrir antes do possível, mas não vamos fazer, até que possa haver uma garantia ao nosso povo de que não vai haver uma propagação" comentou.

Após as confirmações dos primeiros casos, o Paraguai iniciou uma quarentena rigorosa no dia 10 de março, proibindo a circulação de pessoas e veículos, com exceções para compras de alimentos e medicamentos, e no caso do transporte cargas.

No dia 4 de maio, o país iniciou o que chama de "quarentena inteligente" — retorno gradual às atividades de trabalho e lazer, desde que com medidas de distanciamento social e higiene.

De acordo com boletim do Ministério da Saúde do Paraguai divulgado nesta terça-feira (2), o país tem 1013 casos confirmados de covid-19 e 11 mortes.

