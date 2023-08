Sonda apresenta problema e missão lunar russa fracassa mais uma vez

Após 47 anos, a primeira missão lunar da Rússia fracassou depois que sua sonda Luna-25 saiu do controle e se chocou contra a Lua. A Roskosmos, a agência espacial estatal russa, disse que perdeu contato com a nave após a sonda ter sido colocada na órbita de pré-pouso no sábado (19).

"O aparelho entrou em uma órbita imprevisível e deixou de existir como resultado de uma colisão com a superfície da Lua. Durante a operação, ocorreu uma situação anormal abordo da estação automática, que não permitiu que a manobra fosse realizada com os parâmetros especificados", disse à agência.

A Rússia não tentava realizar uma missão lunar desde a Luna-24 em 1976, quando Leonid Brezhnev comandava o Kremlin. O plano era que a Luna-25 realizasse um pouso suave no polo sul da Lua nesta segunda-feira, de acordo com autoridades espaciais russas.

O polo sul lunar é de especial interesse para os cientistas, que acreditam que as crateras polares permanentemente sombreadas podem conter água. A água congelada nas rochas poderia ser transformada por futuros exploradores em ar e combustível para foguetes.

A Rússia concorre contra a Índia, cuja espaçonave Chandrayaan-3 está programada para pousar no polo sul da Lua nesta semana, e, de forma mais ampla, contra a China e os Estados Unidos, que têm ambições lunares mais avançadas.

