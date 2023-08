SOS! Após 3 dias em ilha, homem pede socorro com mensagem na areia e é resgatado

Brenda Leitte, com G1 Notícias

Um homem foi resgatado de Cay Sal, uma ilha das Bahamas que fica entre a Flórida, nos Estados, e Cuba, após três dias sozinho. Para conseguir ajuda, ele disparou sinalizadores de fumaça e escreveu "SOS" na areia da praia. Ele também improvisou um abrigo com lonas na vegetação do local.

Ele foi avistado na última sexta-feira (18), por uma tripulação de guardas costeiros dos EUA que, incialmente, deixou suprimentos, incluindo comida, água e um rádio para comunicação. Depois, ele foi socorrido em boas condições de saúde pelo barco da Guarda Costeira.

"Estamos orgulhosos de ter salvado a vida deste homem", disse o oficial Dev Craig, um vigilante do setor da guarda costeira de Key West, segundo o jornal 'The New York Post'.

"Este caso serve como um exemplo perfeito de por que você deve ter o equipamento de segurança adequado em sua embarcação. Sem ver o sinalizador, o caso pode não ter tido sucesso", acrescentou.

Região perigosa

Em 2021, a mesma Guarda Costeira dos Estados Unidos resgatou três cubanos que passaram 33 dias no Cayo de Anguilla, uma pequena ilha deserta nas Bahamas.

O grupo, formado por dois homens e uma mulher, sobreviveu por mais de um mês se alimentando principalmente de coco verde. A Guarda Costeira informou a um jornal da Flórida que o trio relatou ter comido também conchas e ratos.

Em maio deste ano, um estudante do ensino médio dos Estados Unidos desapareceu no mar após saltar de um navio de cruzeiro nas águas das Bahamas. Autoridades locais citaram a hipótese de que ele tenha morrido após um ataque de tubarões, que são muito abundantes na região.

