Subiu demais: Homem fica cego de um olho após usar viagra em excesso

Um homem de 32 anos acabou ficando cego de um olho após tomar uma dose dobrada de sildenafila, o principal componente do Viagra. O caso foi publicado na revista científica Journal of Medical Case Reports.

Na publicação, médicos iranianos contam que o paciente, que não foi identificado, tomou 100 gramas da substância, o dobro do que o indicado para pacientes que sofrem de disfunção erétil.

Logo após tomar o medicamente, o homem teve perda da visão de um de seus olhos e foi diretamente ao hospital, porém, ao chegar no local, os médicos avaliaram que os danos sofridos foram extensos demais e eram considerados irreversíveis.

Segundo os médicos, o homem sofreu um coágulo na artéria e veias que transferem o sangue para o olho direito, o que causou um inchaço da retina e um edema macular, que é quando sangue entra no tecido, resultando no descolamento da retina.

“Vários casos sérios de acidentes com a retina causados por problemas vasculares já foram reportados pelo uso da substância, mas ainda não está claro qual é, exatamente, o papel do remédio no quadro”, ressaltaram os médicos na publicação, alertando que incidentes parecidos já ocorreram no passado após uso da medicação.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui . E aqui para Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também