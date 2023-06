Suécia organiza campeonato mundial de sexo como esporte

Sarah Chaves, com informações do Jornal Extra

Após declarar sexo como esporte, a Suécia decidiu organizar a primeira competição internacional da modalidade.

O presidente da Federação Sueca do Sexo, defendeu que “alcançar os resultados desejados no sexo requer treinamento” e, com isso, “as pessoas também começam a competir neste aspecto”, conforme informou o jornal espanhol El Mundo, Dragan Bratych.

O torneio terá início nesta quinta-feira, na cidade de Gotemburgo e reunirá 20 representantes de todo o continente europeu e terá duração de seis semanas, com os participantes disputando 16 “disciplinas” diferentes.

Ainda segundo El Mundo, as provas terão duração entre 45 minutos e uma hora e “serão avaliadas por um júri que pontuará de 5 a 10”, além de uma votação popular. Os participantes também podem ganhar pontos extras se demonstrarem ter conhecimentos teóricos do Kamasutra.

Os países que estarão no torneio serão Finlândia, Itália, Portugal, França, Grécia, Ucrânia, Grã-Bretanha, Rússia, Croácia, Romênia e Espanha.

