Sul-mato-grossense tricampeão mundial de montaria em touros estreia em Boston

O sul-mato-grossense José Vitor Leme, tricampeão mundial de montaria em touros, inicia nesta sexta-feira (2) sua participação na nova temporada da Professional Bull Riders (PBR). A estreia ocorre em Boston, nos Estados Unidos, durante a etapa da Unleash The Beast, que segue também no sábado (3).

Esta será a terceira etapa da temporada, mas Leme optou por não competir nas duas primeiras disputas realizadas em dezembro. O motivo foi ganhar mais tempo de preparação, já que ficou quase três meses afastado por causa de uma lesão no joelho.

“Tive uma ruptura dos ligamentos LCA e LCM do joelho em setembro e, apesar de ter voltado a montar nos treinos algumas semanas depois, ainda não competi oficialmente. Então, mesmo recuperado, optei por ficar fora destes dois primeiros eventos para intensificar a preparação e voltar com 100% do meu potencial”, explicou.

A temporada terá 18 etapas classificatórias até abril e mais duas na fase final, em maio. Caso conquiste o título deste ano, José Vitor Leme poderá se tornar o primeiro tetracampeão da história da PBR, que tem mais de 30 anos. Hoje, ele divide o posto de maior campeão com Adriano Moraes e Silvano Alves, ambos também tricampeões.

O brasileiro ainda está próximo de dois recordes importantes da liga. Com 29 vitórias em eventos da divisão principal, ocupa a terceira posição entre os maiores vencedores e está a quatro conquistas de assumir o primeiro lugar. No ranking de montarias acima de 90 pontos, soma 88 — incluindo a maior nota da história, 98,75 — e precisa de apenas sete para estabelecer um novo recorde.

“Vai ser uma temporada muito especial para mim. Além do título, que é a maior consagração do nosso esporte, meus objetivos sempre foram estabelecer novas marcas e recordes. Estou confiante e espero me manter saudável para conquistar estes objetivos”, afirmou.

