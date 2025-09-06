Surfista morre após ataque de tubarão em praia de Sydney

Um surfista morreu após ser atacado por um tubarão em Long Reef Beach, em Sydney (Austrália), conforme informou a polícia local neste sábado (6). O ataque aconteceu pouco depois das 10h, a cerca de 100 metros da costa. Apesar de ter sido retirado da água por outros surfistas, a vítima sofreu ferimentos graves e morreu no local.
A polícia ainda não identificou a espécie do tubarão responsável pelo ataque. Ele era um surfista experiente e deixou esposa e filha pequena. Como medida de segurança, várias praias foram fechadas e salva-vidas estão monitorando a área.
O superintendente de polícia John Duncan, da unidade Northern Beaches de Sydney, classificou os ferimentos como "catastróficos".
Este foi o primeiro ataque fatal em Sydney em mais de três anos. Em 2025, já ocorreram três outros ataques fatais de tubarão em outras partes da Austrália.