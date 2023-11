Surpresa em dobro: Mulher que nasceu com dois úteros espera um bebê em cada órgão

A estadunidense Kelsey Hatcher, de 32 anos, possui uma condição rara e nasceu com dois úteros. Mas mais raro ainda, é o fato dela estar esperando gêmeas, e cada uma estar em um útero diferente.

A condição se chama útero didelfo, e é um problema de malformação embrionária, ou seja, acontece durante a formação do feto, e foi descoberta pela norte-americana aos 17 anos.

Devido à condição, além dos dois úteros, Kelsey também tem dois colos uterinos, porém, somente um canal vaginal, o que permitiu que houvesse a implantação de um óvulo em cada órgão.

“Sei desde os 17 anos que tenho útero didelfo, o que significa que tenho dois úteros e dois colos do útero. Então, tenho um ovário preso a cada um deles. Sempre me disseram que, se conseguisse engravidar, provavelmente teria um bebê prematuro ou um aborto espontâneo. No entanto, tenho 3 bebês e estou prestes a ter mais dois”, afirmou a futura mamãe em suas redes sociais.

Em entrevista à imprensa local do Alabama, nos EUA, o médico do casal, Richard Davis, explicou que a condição por si já é rara, mas que engravidar usando os dois úteros é mais raro ainda, cerca de uma chance em um milhão.

O parto das gêmeas estão previstos para o Natal (25/12).

