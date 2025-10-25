Menu
Internacional

Suspeito de tentar estuprar brasileira em trem de Paris é preso

Ele foi detido com uma coloração capilar permanente, indicando que pretendia mudar de aparência

25 outubro 2025 - 18h32

Homem, de 26 anos, suspeito de tentar estuprar uma brasileira, também de 26 anos, em um trem, na cidade de Paris, na França, foi preso pelas autoridades francesas. Ele está sob custódia e sendo interrogado pelas autoridades.

De acordo com o jornal Le Parisien, ele foi localizado em Mantes-la-Jolie, e estava com uma coloração capilar permanente encontrada com ele, indicando que pretendia mudar de aparência.

O crime ocorreu em 16 de outubro, entre as estações de Choisy-le-Roi e Villeneuve-le-Roi, no sudeste da capital. Jhordana estava sozinha em um vagão quando foi abordada por um homem. Segundo relato da jovem, ela foi mordida violentamente no lábio, sofreu ferimentos no rosto e foi agredida sexualmente. O agressor também apertou seu pescoço tentando silenciá-la.

A jovem foi socorrida por Marguerite, outra passageira que estava no vagão ao lado e ouviu seus gritos. “Eu via a boca dele, as mãos tocando nela. Era preciso fazer alguma coisa. Para mim, é inconcebível não agir. Ou você enfrenta, ou se arrepende disso pelo resto da vida”, contou ao jornal Le Parisien. No vídeo gravado por Marguerite, é possível ouvir Jhordana chorando e gritando em português.

Surpreendido pela intervenção, o agressor fugiu, mas teve o rosto registrado pelo celular de Marguerite, que prestou socorro à jovem após a agressão. As imagens foram fundamentais para a identificação do suspeito, e um esquema especial de vigilância foi montado na região para capturá-lo. Uma investigação por tentativa de estupro foi aberta.

Após a divulgação das imagens, outras duas mulheres que afirmam ter sido vítimas do mesmo agressor também testemunharam na imprensa. Fontes policiais informam que as autoridades investigam a possibilidade de haver mais vítimas.

