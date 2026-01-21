Menu
Menu Busca quarta, 21 de janeiro de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Gov IPVA Jan26
Internacional

Suspensão de novos vistos de imigração para os EUA começa nesta quarta

Lista inclui Brasil e mais 74 países e não afeta vistos de turismo

21 janeiro 2026 - 18h54Luiz Vinicius, com informações da Agência Brasil

O Departamento de Estado dos Estados Unidos (EUA) suspendeu temporariamente, a partir desta quarta-feira (21), a emissão de novos vistos de imigração para cidadãos de 75 países, incluindo o Brasil.

A medida, anunciada em 14 de janeiro, altera o processamento de pedidos de residência permanente por parte de cidadãos de nações classificadas como de "alto risco de utilização de benefícios sociais".

Para justificar a revisão de todas as políticas de imigração para daquele país, o Departamento de Estado disse que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, deixou claro que os imigrantes devem ser financeiramente autossuficientes e não devem “representar um fardo financeiro para os norte-americanos”.

“O Departamento de Estado [dos Estados Unidos] está realizando uma revisão completa de todas as políticas, regulamentos e diretrizes para garantir que imigrantes desses países de alto risco não utilizem programas de assistência social nos Estados Unidos nem se tornem um ônus para o Estado”, diz a publicação oficial.

Exceções - Vistos de turismo e para trabalho temporário seguem válidos, de acordo com informe publicado no site da Embaixada dos Estados Unidos no Brasil. Vistos de turismo também continuarão sendo emitidos, pois são considerados vistos de não imigrante

Além destes casos, quem já possui um visto de imigrante válido não terá o documento revogado, o que mantém o direito de viajar sujeito à admissão pelo Departamento de Segurança Interna dos Estados Unidos.

Cidadãos com dupla nacionalidade que apresentem um outro passaporte válido de um país não listado acima estão isentos dessa pausa.  

Procedimentos regulares - Apesar da suspensão da entrega do documento final, as etapas administrativas permanecem. De acordo com o comunicado oficial da representação diplomática norte-americana no Brasil, os solicitantes podem seguir enviando seus pedidos de visto e comparecendo às entrevistas agendadas nas respectivas embaixadas e consulados estadunidenses.

No entanto, a chancelaria alertou que nenhum visto de imigrante será efetivamente emitido enquanto a diretriz do Departamento de Estado dos Estados Unidos estiver em vigor.

A Agência Brasil procurou o Ministério das Relações Exteriores (MRE) para um o posicionamento sobre a suspensão da emissão de vistos para solicitantes brasileiros e aguarda a resposta. 

Confira abaixo a lista dos países que tiveram visto de imigração para os EUA suspenso:

  • Afeganistão
  • Albânia
  • Argélia
  • Antígua e Barbuda
  • Armênia
  • Azerbaijão
  • Bahamas
  • Bangladesh
  • Barbados
  • Belarus
  • Belize
  • Bósnia
  • Brasil
  • Butão
  • Cabo Verde
  • Camarões
  • Camboja
  • Cazaquistão
  • Colômbia
  • Costa do Marfim
  • Cuba
  • Dominica
  • Egito
  • Eritréia
  • Etiópia
  • Fiji
  • Gâmbia
  • Gana
  • Geórgia
  • Granada
  • Guatemala
  • Guiné
  • Haiti
  • Iêmen
  • Irã
  • Iraque
  • Jamaica
  • Jordânia
  • Kosovo
  • Kuwait
  • Laos
  • Líbano
  • Libéria
  • Líbia
  • Macedônia do Norte
  • Marrocos
  • Mianmar
  • Moldávia
  • Mongólia
  • Montenegro
  • Nepal
  • Nicarágua
  • Nigéria
  • Paquistão
  • Quirguistão
  • República Democrática do Congo
  • República do Congo
  • Ruanda
  • Rússia
  • Santa Lúcia
  • São Cristóvão e Névis
  • São Vicente e Granadinas
  • Senegal
  • Serra Leoa
  • Síria
  • Somália
  • Sudão do Sul
  • Sudão
  • Tailândia
  • Tanzânia
  • Togo
  • Tunísia
  • Uganda
  • Uruguai
  • Uzbequistão

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também

Donald Trump, presidente dos Estados Unidos
Internacional
Em Davos, Trump diz que quer comprar Groelândia sem uso da força
Prisão - Foto: Ilustrativa -
Internacional
"Não é eficaz", diz ONU ao criticar aumento da pena de morte pelo mundo
Foto: Calama en Línea
Internacional
Corredor Bioceânico de Capricórnio avança com nova sinalização rodoviária
Groenlândia virou alvo de disputa
Internacional
Trump quer tarifar países europeus contrários à compra da Groenlândia
Eleitores votam e 11 candidatos disputam presidência
Internacional
Portugal vai às urnas para eleger presidente neste domingo
Acordo foi assinado durante encontro no sábado
Internacional
Líderes do Mercosul e da UE assinam acordo e defendem multilateralismo
Acordo será assinado e selado neste dia 17 de janeiro
Internacional
Mercosul e União Europeia assinam acordo comercial neste sábado
Perfil do governo dos EUA em português faz post ameaçando imigrantes
Internacional
Perfil do governo dos EUA em português faz post ameaçando imigrantes
Presidente interina da Venezuela
Internacional
Trump e Delcy Rodríguez relatam conversa "produtiva" por telefone
Imigrantes voltam a ser alvos das equipes
Internacional
Venezuelano é baleado pelo ICE em Minneapolis

Mais Lidas

Ambulâncias do Samu 192
Saúde
Prefeitura faz "maquiagem" às pressas no SAMU para tentar enganar Ministério da Saúde
Edilson foi morto a facadas
Interior
VÍDEO: Adolescente mata companheiro de trabalho a facadas em pousada de Miranda
UPA Santa Mônica
Polícia
Denúncia expõe homem se masturbando e médico por assédio em UPA de Campo Grande
Conta de energia
Geral
Prazo para aderir Plano Fixo da Energisa termina nesta sexta-feira