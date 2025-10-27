Técnica de desengasgo em bebês, crianças e adultos passa por alteração; confira como fica

A American Heart Association (AHA), referência mundial em primeiros socorros e reanimação cardiopulmonar (RCP), atualizou em outubro suas diretrizes oficiais de atendimento em emergências cardiovasculares e casos de engasgo. A principal mudança está na ordem das manobras de desobstrução das vias aéreas: agora, recomenda-se aplicar pancadas nas costas antes das compressões abdominais, conhecidas como manobra de Heimlich.

Para bebês menores de um ano, o novo protocolo orienta alternar cinco pancadas nas costas e cinco compressões no peito, com a base da mão, até que o corpo estranho seja expelido ou o bebê perca a consciência.

A AHA reforça que a manobra só deve ser iniciada se o bebê realmente estiver engasgado, apresentando sinais como dificuldade para respirar, choro ausente ou mudança de cor.

Em crianças maiores e adultos, a sequência também muda: deve-se dar cinco pancadas firmes nas costas, entre as escápulas, e, se o objeto não sair, realizar cinco compressões abdominais, alternando os dois movimentos até o sucesso da manobra ou até que a vítima desmaie.

Se houver perda de consciência, deve-se iniciar a reanimação cardiopulmonar (RCP) imediatamente, com compressões no ritmo de 100 a 120 por minuto.

O médico Ashish Panchal, presidente voluntário do Comitê Científico de Cuidados Cardiovasculares de Emergência da AHA, destacou a importância da capacitação da população:

“A RCP de alta qualidade salva vidas. Incentivamos todos a fazerem cursos de primeiros socorros e RCP para estarem preparados diante de emergências”, afirmou.

As novas diretrizes serão publicadas simultaneamente nos periódicos Circulation, da AHA, e Pediatrics, da American Academy of Pediatrics.

