Temendo perigos da inteligência artificial, Papa pede reflexão global

Sarah Chaves, com informações da Reuters

O Papa Francisco de 86 anos, pediu nesta terça-feira (8) uma reflexão global sobre os potenciais perigos da inteligência artificial, o pontífice que já disse no passado não saber usar um computador, fez o alerta em mensagem pelo próximo Dia Mundial da Paz da Igreja Católica, que cai no dia de Ano Novo.

O Vaticano divulgou a mensagem do Papa que “Lembra a necessidade de estar vigilante e trabalhar para que uma lógica de violência e discriminação não crie raízes na produção e uso de tais dispositivos, a custa dos mais frágeis e excluídos", afirma a mensagem

“A urgência de orientar o conceito e o uso da inteligência artificial de forma responsável para que esteja a serviço da humanidade e da proteção da nossa casa comum, exige que a reflexão ética se estenda ao âmbito da educação e do direito “, acrescenta

Em 2020 o Vaticano uniu forças com as gigantes da tecnologia, Microsoft e IBM para promover o desenvolvimento ético da inteligência artificial e defender a regulamentação de tecnologias como o reconhecimento facial.

JD1 No Celular

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui. E aqui para Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também