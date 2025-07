Tempestades no Texas deixam ao menos 27 mortos e dezenas de desaparecidos

As fortes tempestades que atingiram o estado do Texas, nos Estados Unidos, nesta semana, provocaram enchentes que já deixaram pelo menos 27 mortos, segundo informações do gabinete do xerife do condado de Kerr.

Entre as vítimas, estão 18 adultos e 9 crianças. As autoridades ainda realizam buscas por desaparecidos, incluindo ao menos 23 meninas que participavam do acampamento cristão Camp Mystic, localizado às margens do Rio Guadalupe.

O local foi completamente tomado por uma enchente repentina na madrugada de sexta-feira (4), após chuvas bem acima do previsto pela meteorologia.

O Serviço Nacional de Meteorologia havia alertado para precipitação entre 70 e 150 mm, mas a região acabou registrando cerca de 250 mm. Um medidor de nível do Rio Guadalupe chegou a marcar uma elevação de 6,7 metros em apenas duas horas, antes de falhar ao atingir 9 metros.

Acampamento destruído

Fundado em 1926, o Camp Mystic era conhecido por proporcionar experiências de desenvolvimento e independência para meninas a partir dos 8 anos de idade. Cerca de 750 crianças participavam das atividades neste ano.

A adolescente Elinor Lester, de 13 anos, contou que acordou assustada com o som da tempestade e foi resgatada de helicóptero junto com colegas da área mais alta do acampamento, conhecida como “Senior Hill”.

As cabanas mais próximas ao rio, onde estavam as crianças mais novas, foram rapidamente tomadas pela água.

O clima de desespero tomou conta da cidade de Ingram, onde uma escola primária foi transformada em centro de reencontro de famílias.

Operação de resgate

Mais de 400 pessoas, 14 helicópteros e 12 drones estão envolvidos na operação de resgate, que continua neste fim de semana.

Em apoio às famílias, a fundação Community Foundation of the Texas Hill Country está arrecadando doações para entidades locais.

