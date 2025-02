Tenista perseguida por stalker durante jogo agradece apoio

A tenista inglesa Emma Raducanu passou por momentos de tensão durante a partida pelo Aberto de Dubai, onde foi contra Karolína Muchová, da República Tcheca, nessa terça-feira (18/2).

Os momentos de tensão ocorreram durante o segundo game do primeiro set após ela notar a presença de um stalker na arquibancada do estádio e precisar interromper o jogo, aos prantos.

Após perder os dois primeiros games do set, a tenista se dirigiu ao árbitro da partida e detalhou o ocorrido. Em comunicado, a WTA (Associação de Tênis Feminino em português), informou que o homem foi retirado imediatamente do local após o relato da tenista.

O mesmo homem teria abordado Emma no dia anterior, em uma área pública. “Emma Raducanu foi abordada em uma área pública por um homem que demonstrou comportamento obsessivo. Este mesmo indivíduo foi identificado nas primeiras fileiras durante o jogo de Emma e subsequentemente retirado”, informou o comunicado.

Em suas redes sociais, ela agradeceu o apoio que recebeu de todos os envolvidos, inclusive de sua oponente, após relatar o ocorrido. “Obrigado por todas as mensagens de apoio. Foi uma experiência difícil ontem, mas eu vou ficar bem e orgulhosa pela forma como eu voltei e competi apesar do que aconteceu no início da partida. Obrigado a Karolina por ser um grande suporte e toda sorte a ela pelo resto do torneio”, comentou.

