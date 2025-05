Terremoto atinge ilha no Chile e provoca evacuações por risco de tsunami

Um forte terremoto de magnitude 7,4 sacudiu a região da Terra do Fogo, entre o extremo sul do Chile e da Argentina, na manhã desta quinta-feira (2).

O tremor, com epicentro localizado no mar, a 219 km ao sul de Ushuaia (Argentina), ocorreu às 9h58 no horário de Brasília, segundo informações do Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS).

O abalo sísmico teve foco a apenas 10 km de profundidade, na Passagem de Drake — área marítima entre o sul do continente sul-americano e a Antártida. Até as 11h43, o USGS já havia registrado pelo menos seis tremores secundários na região.

Apesar da intensidade, não há relatos de danos estruturais nas cidades mais próximas. Como medida preventiva, porém, autoridades chilenas e argentinas iniciaram evacuações em áreas costeiras devido ao risco de tsunami.

No Chile, o Serviço Nacional de Prevenção e Resposta a Desastres (Senapred) determinou a retirada de pelo menos 1.825 pessoas da região de Magallanes. Já o governo argentino orientou a saída de cerca de 100 moradores de Puerto Almanza, localidade situada a 75 km de Ushuaia, na costa do Canal de Beagle. As atividades de navegação na área também foram temporariamente suspensas.

O alerta de tsunami foi parcialmente cancelado. A ameaça já foi descartada para o território Antártico Chileno, mas o Serviço Hidrográfico e Oceanográfico da Marinha do Chile ainda mantém o aviso para partes da região de Magallanes.

A Administração Oceânica e Atmosférica Nacional dos EUA (NOAA) informou que, com base em todos os dados disponíveis, não há mais risco de tsunami significativo.

