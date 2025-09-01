Menu
Internacional

Terremoto de magnitude 6,0 deixa mais de 800 mortos no Afeganistão

Cinco tremores secundários foram registrados nas horas seguintes ao primeiro fenômeno

01 setembro 2025 - 09h36Sarah Chaves
Centenas de feridos foram levados ao hospital, afirmou o chefe de informações localCentenas de feridos foram levados ao hospital, afirmou o chefe de informações local   (Foto: Reuters/Stringer)

Um terremoto de magnitude 6,0 deixou 812 mortos e mais de 2.800 feridos no Afeganistão na madrugada desta segunda-feira (1º), no horário local (tarde de domingo no Brasil), segundo o governo afegão.
O porta-voz do Ministério da Saúde, Sharafat Zaman disse que “os números devem mudar”, porque muitas áreas ainda não conseguiram informar novas mortes e ferimentos nas regiões afetadas. 

O terremoto ocorreu no leste do país, a cerca de 130 km da capital Cabul, e teve uma profundidade de 8 km —considerado próximo à superfície, o que causa maior destruição. Moradores da capital também sentiram o tremor. O governo talibã disse que “todos os recursos disponíveis serão utilizados para salvar vidas.” 

Segundo o governo afegão, casas de barro espalhadas pelas encostas desabaram e vilarejos inteiros foram destruídos. Equipes de resgate enfrentam dificuldades para chegar às regiões atingidas, montanhosas e remotas ao longo da fronteira com o Paquistão.

Centenas de feridos foram levados ao hospital, afirmou o chefe de informações local. A ONU afirmou que diversas agências estão auxiliando no resgate às vítimas em quatro províncias do país.

Cinco tremores secundários, cujas magnitudes variaram entre 4,3 e 5,2, foram registrados nas horas seguintes ao terremoto inicial, segundo o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS, na sigla em inglês).

O Afeganistão é propenso a terremotos mortais, especialmente na cordilheira Hindu Kush, porque está localizado sobre uma série de falhas geológicas onde as placas tectônicas da Índia e da Eurásia se encontram. Uma série de terremotos no oeste do país matou mais de 1.000 pessoas no ano passado.

