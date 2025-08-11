Menu
Terremoto de magnitude 6,1 atinge a Turquia

Pelo menos quatro pessoas foram resgatadas de um prédio que desabou na cidade de Sindirgi

11 agosto 2025 - 16h41Carla Andréa, com g1
Prédio na região de Balikesir caiu após terremoto no oeste da TurquiaPrédio na região de Balikesir caiu após terremoto no oeste da Turquia   (Reprodução/Türkiye Gazetesi)

Um terremoto de magnitude 6,1 atingiu a província de Balikesir, no oeste da Turquia, na noite deste domingo (10), informou a AFAD, autoridade de gerenciamento de desastres do país.

O tremor ocorreu por volta das 19h53 no horário local (12h53 em Mato Grosso do Sul), a cerca de 200 quilômetros de Istambul, e foi sentido em diversas províncias da região.

Segundo a agência, o abalo ocorreu a uma profundidade de 11 km. O Centro Alemão de Pesquisa em Geociências (GFZ) registrou magnitude ligeiramente maior, de 6,19, a 10 km de profundidade.

Pelo menos uma pessoa morreu e outras 29 ficaram feridas, de acordo com informações da Reuters.

O terremoto provocou o desabamento de 16 prédios na região, afetando estruturas em Balikesir e em localidades vizinhas.

Em Sindirgi, quatro pessoas foram resgatadas de um edifício que desabou, enquanto equipes de emergência tentavam localizar outras duas. No vilarejo de Golcuk, várias casas ruíram e a torre de uma mesquita veio abaixo.

Abalos secundários também foram registrados, incluindo um de magnitude 4,6. O ministro do Interior, Ali Yerlikaya, afirmou que equipes da AFAD realizam inspeções em Istambul e províncias próximas, sem registro de danos nessas áreas até o momento.

