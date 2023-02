Terremoto de magnitude 6,1 atinge ilha no Japão

Um terremoto de magnitude 6,1 atingiu a parte leste da ilha de Hokkaido, no norte do Japão, neste sábado (25). Apesar do tremor, nenhum alerta de tsunami foi emitido pelas autoridades japonesas.

Segundo o Instituto Nacional de Pesquisa para Ciências da Terra e Resiliência a Desastres (NIED), o terremoto atingiu a península de Nemuro a uma profundidade de 61 quilômetros.

Até o momento não há relatos imediatos de feridos ou de danos causados pelos terremotos.

Dois municípios de Hokkaido registraram o tremor como "5 inferior" na escala de intensidade de 7 pontos do Japão, que mede a movimentação do solo, nível em que, segundo a Agência Meteorológica do Japão, os itens caem das prateleiras e os móveis soltos podem se mover.

