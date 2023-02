Terremoto na Turquia e na Síria deixa mais de 1,5 mil mortos

Na manhã desta segunda-feira (6), mais de 1,5 mil pessoas morreram em decorrência de um terremoto que atingiu a Turquia e a Síria, simultaneamente, deixando mais de 5 mil pessoas feridas e outras milhares desaparecidas. O tremor atingiu a magnitude de 7,8.

A profundidade, de cerca de dez quilômetros, e a duração do tremor são dois fatores que explicam a grande destruição provocada - imagens mostram prédios inteiros desabados e municípios amplamente destruídos.

Equipes de resgate e aeronaves da Turquia ainda vasculham toda a região ao redor da cidade de Kahramanmaras. Edifícios foram danificados e pessoas se reuniram em ruas cobertas por neve para não ficar dentro de prédios, como a televisão estatal TRT mostrou em sua programação.

Este é o terremoto mais forte desde 1939 na região, que fica sobre várias placas tectônicas. Segundo relatos, o tremor durou mais de um minuto e meio e gerou dezenas de réplicas.

Após o tremor, o governo turco declarou alerta de nível 4 de emergência nacional, o que significa um pedido de assistência internacional.Diante da solicitação, mais de 45 países já anunciaram ajuda, entre eles os Estados Unidos, Israel e Ucrânia.

