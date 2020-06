Terremoto no México pode causar Tsumani em três países

O forte terremoto de 7.5 graus na escala Richter, registrado nesta terça-feira (23) em Oaxaca, no sul do México, gerou também um alerta de tsunami no litoral mexicano no oceano Pacífico, assim como na Guatemala, Honduras e El Salvador.

O alerta de "ameaça" potencial foi emitido pelo centro norte-americano de monitoramento de tsunamis e fala em ondas de até 1 metro. Ainda não há informação sobre ondas acima do normal atingindo de fato esses países.

O governo mexicano confirmou a primeira morte em decorrência do terremoto, em um prédio que desabou em Oaxaca. Outra pessoa que estava no imóvel ficou ferida.

