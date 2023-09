Testes de vacina contra câncer tem bons resultados na França

Uma nova vacina contra câncer de pulmão tem apresentado bons resultados em pesquisas na França, reduzindo em até 41% o risco de morte para pacientes com a doença em estágio grave.

A vacina utilizada no teste clínico, nomeada de Tedopi e desenvolvida pelo laboratório francês Ose Immunotherapeutics, diminuiu a chance de morte em pessoas com câncer de pulmão de células não pequenas, forma mais comum causada pelo uso de cigarro, em estado de metástase - quando a doença está se espalhando pelo corpo.

Além disso, o estudo mostrou que a vacina terapêutica provoca menos efeitos colaterais que a quimioterapia, com somente 11% dos participantes apresentando esses tipos de problemas, em comparação com os 35% que receberam quimioterapia.

Essa etapa do estudo, a fase 3, é a última antes da obtenção do registro sanitário, e foram incluídos 219 pacientes dos Estados Unidos e da Europa com resistência a outros tratamentos.

