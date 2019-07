Teto de boate desaba e mata duas pessoas na Coreia do Sul

Rauster Campitelli, com informações da Agência Brasil

Duas pessoas morreram após a queda do teto de uma boate neste sábado (27) na Coreia do Sul. Várias pessoas ficaram feridas, entre elas atletas estrangeiros que participam do Campeonato Mundial de Jogos Aquáticos.

Diversas pessoas estavam no interior do edifício quando a estrutura caiu. O acidente aconteceu na cidade de Gwangju, a 300 quilômetros de Seul, cidade que acolhe a competição mundial.

