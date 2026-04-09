Menu
Menu Busca quinta, 09 de abril de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Internacional

Três jornalistas morrem em ações militares israelenses

Organizações de imprensa pedem garantias de segurança em áreas de conflito

09 abril 2026 - 10h51Sarah Chaves
REUTERS/Mohammed SalemREUTERS/Mohammed Salem  

A Força de Defesa de Israel (FDI) realizou operações que resultaram na morte de três jornalistas em um mesmo dia, sendo um na Faixa de Gaza e dois no Líbano. Com isso, chega a sete o número de profissionais de imprensa mortos no Líbano desde 2 de março, o que tem gerado manifestações de entidades da categoria.

No sul do Líbano, em Tiro, morreu a jornalista Ghada Daikh, da Rádio Sawt Al-Farah. Também foi confirmada a morte de Suzan Al-Khalil, da emissora Al-Manar. Já em Gaza, o jornalista Muhammad Washah, da rede Al-Jazeera, foi morto após um ataque que atingiu o veículo em que estava.

Em comunicado, o Exército israelense afirmou que Washah estaria ligado a atividades consideradas hostis, alegação contestada pela Al-Jazeera, que negou qualquer vínculo com aatividades terroristas, disse que o jornalista trabalhava para a TV desde 2018 e classificou o episódio como grave violação das normas internacionais.

O caso repercutiu internacionalmente, com organizações como o Comitê de Proteção aos Jornalistas (CPJ) criticando as mortes e pedindo medidas para garantir a segurança de profissionais da imprensa em áreas de conflito.

Reportar Erro
UNIMED Corrida - Abr26

Deixe seu Comentário

Leia Também

Donald Trump
Internacional
Trump recua, aceita cessar-fogo e reivindica vitória sobre o Irã
Curso gratuito de Marcenaria Planejada e Design abre inscrições para jovens na Capital
Oportunidade
Curso gratuito de Marcenaria Planejada e Design abre inscrições para jovens na Capital
Fachada Câmara Municipal de Campo Grande
Geral
Segunda edição do Curso de Captação de Recursos promete transformar projetos sociais
Governo Federal detalha - Foto: Washington Costa/MF
Economia
Governo aumenta imposto sobre cigarros para compensar isenção de tributos sobre biodiesel
Divulgação - PF
Polícia
PF realiza operação em Corumbá contra tráfico de cocaína proveniente da Bolívia
Foto: Ilustrativa / Polícia Federal
Polícia
Brasil e Paraguai iniciam 54ª fase da Operação Nova Aliança contra o narcotráfico
Imagem de agentes da Polícia Federal
Polícia
PF intercepta passageira com passaporte de outra pessoa e prende seis por tráfico de drogas
TRE-MS não terá expediente durante o feriado de Páscoa
Geral
TRE-MS não terá expediente durante o feriado de Páscoa
Papa Leão XIV
Internacional
Leão XIV diz que Deus não ouve orações de quem tem 'mãos cheias de sangue'
Donald Trump, presidente dos Estados Unidos
Internacional
Em tom de ameaça, Trump afirma que 'Cuba é a próxima'

Mais Lidas

Residencial Nova Bahia terá 80 apartamentos
Cidade
Prazo para inscrições do Residencial Nova Bahia é prorrogado, após sorteio ser adiado
Movimentação policial no local - Foto: WhatsApp / JD1
Polícia
AGORA: Homem é baleado em atentado no bairro Guanandi e levado ao Hospital Regional
Horóscopo do dia - Veja a previsão para o seu signo 7/4/2026
Comportamento
Horóscopo do dia - Veja a previsão para o seu signo 7/4/2026
Delegacia de Iguatemi
Interior
Mulher é presa após agredir mãe de 63 anos em Iguatemi