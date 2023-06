Três pessoas morreram em rompimento da barragem na Ucrânia

Três pessos morreram e sete estão desaparecidas após a ruptura da barragem da usina hidrelétrica de Kakhovka, informou o governo da Ucrânia nesta quinta-feira (8). Já a Rússia aponta que cinco pessoas morreram na região.

Um ataque no sul da Ucrânia rompeu a barragem de Kakhovka na terça-feira (6). A região é controlada atualmente pela Rússia. A União Europeia (UE) já afirma que a explosão pode constituir um crime de guerra.

As agências de notícias russas informam ainda que 14.000 casas foram inundadas após a destruição da usina e que 4.300 pessoas foram retiradas da região. O governo ucraniano, porém, diz que os números de imóveis alagados e resgatados é maior.

Zelensky na região

O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, disse nesta quinta que visitou a região inundada de Kherson, no sul, e discutiu a situação após a destruição da barragem de Kakhovka.

"Muitos assuntos importantes foram discutidos. A situação operacional na região em decorrência do desastre, evacuação da população das zonas de possível inundação, eliminação da emergência causada pela explosão da barragem, organização do suporte de vida para as áreas alagadas e restauração do ecossistema na região", postou Zelensky no Telegram.

