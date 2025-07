Treta! Trump volta a atacar Elon Musk e sugere deportação

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, voltou a protagonizar um novo capítulo da polêmica com o bilionário Elon Musk, dono da Tesla e da rede social X (antigo Twitter).

Durante visita à inauguração de uma prisão para imigrantes na Flórida, nesta terça-feira (1º), Trump foi questionado por jornalistas sobre a possibilidade de deportar o empresário e respondeu que pretende “dar uma olhada nisso”.

As declarações marcam uma escalada no embate entre os dois, que vinham mantendo uma trégua após desentendimentos sobre um projeto de lei orçamentária.

A tensão voltou a crescer após Musk criticar duramente a proposta de corte de gastos do governo, que, segundo ele, prejudicaria a indústria de veículos elétricos, em especial a Tesla.

Na madrugada anterior, Trump usou sua plataforma Truth Social para alfinetar Musk, dizendo que o bilionário "provavelmente teria que fechar as portas e voltar para casa, na África do Sul", caso não contasse com os generosos subsídios do governo americano.

“Elon pode receber mais subsídios do que qualquer ser humano na história, de longe”, escreveu.

O republicano ainda fez referência ao antigo Departamento de Energia dos EUA (DOGE), que Musk chegou a assessorar em momentos anteriores.

Trump sugeriu que o órgão poderia voltar a investigar o empresário: “DOGE é o monstro que pode ter que voltar e devorar Elon”, disse, em tom ameaçador, insinuando que Musk pode perder muito mais do que apenas incentivos fiscais.

Troca de acusações

A briga pública se reacendeu após Musk criticar o projeto de lei orçamentária que tramita no Congresso americano, classificando o texto como “ultrajante” e “uma abominação repugnante”.

O bilionário também afirmou que os políticos que votarem a favor da proposta “pagarão caro” e mencionou planos para criar um “terceiro partido”.

Trump respondeu às críticas dizendo estar “decepcionado” com Musk. “Ele sabia melhor do que quase ninguém sobre esse projeto de lei e não teve problema algum, até sair”, afirmou.

Embora tenha admitido que Musk ainda não o atacou pessoalmente, o presidente indicou que esperava isso para breve: “Tenho certeza de que será o próximo”.

Musk, por sua vez, negou envolvimento prévio com o texto e respondeu com ironias e memes por meio do X. Em uma das postagens, insinuou que Trump só foi eleito com sua ajuda.

A provocação gerou nova resposta do presidente, que ameaçou cortar todos os contratos e subsídios federais concedidos às empresas de Musk como forma de conter gastos públicos. “Eu não criei essa bagunça, estou aqui apenas para consertá-la”, declarou Trump.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também