Trilhas em vulcão na Indonésia somam 9 mortes e 180 acidentes em 5 anos

Saiba Mais Internacional Brasileira que caiu de trilha de vulcão é encontrada morta, diz família

O Parque Nacional do Monte Rinjani, um dos destinos mais procurados por turistas que visitam a Indonésia, e onde a brasileira Juliana Marins, de 36 anos, foi encontrada morta nesta terça-feira (24), já registrou 180 acidentes e 8 mortes desde 2020, com um aumento expressivo de ocorrências em 2024, segundo um relatório oficial do governo indonésio.

Entre os acidentes mais comuns estão quedas, torções, casos de desaparecimento, doenças súbitas e ataques de animais. Até o momento, 134 casos de quedas e torções foram registrados oficialmente.

As autoridades locais alertam que muitas dessas ocorrências estão ligadas à falta de preparo físico, ausência de equipamentos adequados e descumprimento das trilhas oficiais.

Em resposta ao crescente número de casos, o governo indonésio anunciou a necessidade de um Procedimento Operacional Padrão (POP) para busca, socorro e evacuação no parque.

O relatório do parque também destaca que, embora o turismo traga benefícios econômicos à comunidade local, os impactos ambientais e os riscos à segurança dos visitantes são crescentes.

Juliana caiu da trilha na última sexta-feira (20), quando escorregou e caiu cerca de 300 metros abaixo do trajeto oficial. Desde então, buscas foram realizadas por equipes de resgate locais, mobilizadas após alertas feitos por outros visitantes que testemunharam o acidente.

Natural de Niterói, no Rio de Janeiro, Juliana era dançarina profissional de pole dance e estava realizando uma viagem pela Ásia desde fevereiro, tendo passado por países como Filipinas, Tailândia e Vietnã antes de chegar à Indonésia.

Veja os números de acidentes por ano:

2020: 21 casos

2021: 33 casos

2022: 31 casos

2023: 35 casos

2024: 60 casos

Mortes por ano:

2020: 2 mortes

2021: 1 morte

2022: 1 morte

2023: 3 mortes

2024: 1 morte

2025: 1 morte

