Menu
Menu Busca sábado, 10 de janeiro de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Gov Camp Crescimento Cidades Jan26
Internacional

Trump afasta operação contra Putin e defende pressão política dos EUA

O presidente comentou a guerra na Ucrânia durante reunião em Washington

10 janeiro 2026 - 16h30Sarah Chaves, com G1
Putin e Trump durante cúpula no AlascaPutin e Trump durante cúpula no Alasca   (Foto: REUTERS/Kevin Lamarque)

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta sexta-feira (9) que não vê necessidade de ordenar uma operação para capturar o presidente da Rússia, Vladimir Putin, ao comentar o andamento da guerra na Ucrânia. A declaração foi dada durante um encontro com executivos do setor petrolífero em Washington, em resposta a uma pergunta de jornalistas.

De acordo com o boletim da Casa Branca e relatos da imprensa internacional, Trump afirmou que não acha necessário autorizar uma missão específica contra Putin e voltou a defender seu peso político e militar como principal ferramenta de pressão sobre Moscou. O presidente também comentou a situação na Ucrânia, citando números de baixas e dificuldades econômicas da Rússia, e disse que esperava que o conflito fosse resolvido mais rapidamente.

Durante seu comentário em Washington, Trump disse que Putin “não tem medo da Europa” e que o líder russo teme mais os Estados Unidos sob sua liderança, destacando que a influência americana continua sendo determinante em negociações e pressões internacionais.

As declarações ocorrem enquanto representantes dos Estados Unidos, da Ucrânia e de aliados participam de negociações em Paris, com o objetivo de construir um acordo de paz que possa ser levado ao governo russo. Desde o início de seu mandato, Trump tem buscado um papel de mediação no conflito, conciliando apoio a Kiev com tentativas de diálogo com Moscou e de influenciar o desenrolar político em outras regiões, como a América Latina.

No mesmo contexto geopolítico, a administração americana tem sido criticada pela sua postura em relação à Venezuela, onde os Estados Unidos intensificaram sua intervenção nos últimos anos. Washington apoiou, inclusive, ações diretas contra o governo de Nicolás Maduro e impôs sanções de larga escala a integrantes do regime, acusando-o de narcotráfico e corrupção. No início de 2026, forças americanas capturaram Maduro em Caracas e enviaram o ex-presidente aos Estados Unidos para responder a acusações federais.

 

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também

O secretário de Estado do Vaticano, Pietro Parolin
Internacional
Vaticano tentou negociar asilo para Maduro na Rússia, diz jornal
O Orechnik atinge velocidades de até 11 vezes a do som, cerca de 13,5 mil km/h, e sai da atmosfera, o que dificulta sua detecção e interceptação
Internacional
Putin lança míssil balístico de uso nuclear em ofensiva contra a Ucrânia
Lula e Macron se encontraram em Assembleia Geral
Internacional
Macron diz que vai votar contra acordo entre União Europeia e Mercosul
Donald Trump, presidente dos Estados Unidos
Internacional
Senado dos EUA aprova resolução para barrar Trump contra Venezuela
Mulher foi morta a tiros
Internacional
VÍDEO: Agente de imigração atira e mata mulher em Minneapolis, nos EUA
EUA apreendem dois navios-petroleiros por violar sanções comerciais
Internacional
EUA apreendem dois navios-petroleiros por violar sanções comerciais
Trump discursou recentemente em evento nos Estados Unidos
Internacional
Após ameaçar Groenlândia, Trump menospreza peso de europeus na Otan
Corredor Bioceânico leva Paraguai a suspender contratos de terras estatais
Internacional
Corredor Bioceânico leva Paraguai a suspender contratos de terras estatais
Maduro e a esposa
Internacional
Brasil diz na OEA que sequestro de Maduro é 'afronta gravíssima'
Donald Trump
Internacional
Trump diz que ataque à Venezuela deixou "muitos" mortos

Mais Lidas

Motociclista foi flagrado pelas câmeras de segurança
Polícia
AGORA: Motociclista que abusou de criança no Coronel Antonino é preso pelo Choque
Rede de fast food abre nova unidade neste sábado na Avenida Gunter Hans
Geral
Rede de fast food abre nova unidade neste sábado na Avenida Gunter Hans
Motociclista foi flagrado pelas câmeras de segurança
Polícia
VÍDEO: Motociclista causa temor ao abusar de criança no Coronel Antonino
Jonas de Paula
Política
Comissão provisória do PSDB é oficializada em Campo Grande