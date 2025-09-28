Menu
Internacional

Trump afirma que há "chance real de grandeza" no Oriente Médio e fala em acordo para Gaza

Presidente dos EUA diz que negociações estão próximas de encerrar a guerra em Gaza

28 setembro 2025 - 17h52
Donald Trump

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, declarou neste domingo (28) que existe “uma chance real de grandeza no Oriente Médio”, sugerindo avanços nas negociações para encerrar a guerra em Gaza.

A afirmação foi feita por meio de uma publicação na plataforma Truth Social, dias após Trump dizer que um acordo para o fim do conflito estava "muito perto" de ser alcançado.

“Temos uma chance real de alcançar a grandeza no Oriente Médio. Todos estão a bordo para algo especial, inédito na história. Vamos conseguir”, escreveu o ex-presidente, sem fornecer detalhes adicionais.

Segundo uma fonte familiarizada com a proposta, o governo Trump elaborou um plano de paz composto por 21 pontos.

Entre as exigências está a libertação de todos os reféns mantidos pelo grupo Hamas no prazo de 48 horas após a assinatura do acordo.

O documento também delineia um roteiro para a reconstrução e administração de Gaza no período pós-guerra.

Na última sexta-feira (26), Trump voltou a demonstrar otimismo ao afirmar que as partes envolvidas estão “muito perto” de firmar um entendimento.

A sinalização positiva ocorre poucos dias após seu enviado especial declarar que um “avanço” nas negociações era possível.

Apesar das declarações, ainda não foram divulgados oficialmente os termos completos da proposta nem a reação formal das partes envolvidas no conflito. O plano, se concretizado, poderá marcar uma reviravolta histórica na longa trajetória de tensões na região.

