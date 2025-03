Trump anuncia fabricação de caça 'mais letal' com nome em sua homenagem

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou nesta sexta-feira (21) o desenvolvimento do novo avião de caça F-47, que será produzido pela Boeing.

Segundo o mandatário, a aeronave será a "mais letal arma" do arsenal norte-americano, reforçando a segurança do país contra potenciais ameaças. O anúncio foi feito no Salão Oval da Casa Branca.

O F-47 contará com sistemas furtivos de última geração, fusão de sensores e capacidade para ataques de longo alcance. Embora seja uma aeronave tripulada, poderá operar em conjunto com drones, ampliando sua eficácia em combate.

Durante a apresentação, Trump destacou o poderio da nova aeronave: "Os inimigos da América nunca o verão chegando. Espero que nunca precisemos usá-lo para esse fim, mas, se isso acontecer, eles não saberão o que os atingiu".

O nome F-47 faz referência ao fato de Trump ser o 47º presidente dos Estados Unidos. O contrato de desenvolvimento e fabricação firmado com a Boeing está avaliado em mais de US$ 20 bilhões, mas não foram divulgados detalhes sobre o número de unidades encomendadas ou o cronograma de entrega.

