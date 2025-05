Trump anuncia reabertura de prisão para abrigar "criminosos mais cruéis"

O ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou neste domingo (4) que ordenou ao governo federal a reabertura e ampliação da prisão de Alcatraz, localizada em uma ilha isolada na baía de São Francisco, na Califórnia.

Fechada desde 1963, a penitenciária é famosa por ter abrigado criminosos notórios como Al Capone e por sua reputação de ser quase impossível de escapar.

Em publicação nas redes sociais, Trump afirmou que a medida faz parte de uma política de “Lei, Ordem e Justiça” e visa isolar os “criminosos mais cruéis e violentos da América”.

Ele afirmou ter acionado o Departamento Federal de Prisões, o Departamento de Justiça, o FBI e o Departamento de Segurança Interna para dar início à reabertura do local, que deve ser “substancialmente ampliado e reconstruído”.

“Quando éramos uma nação mais séria, não hesitávamos em trancar os criminosos mais perigosos. É assim que deveria ser”, escreveu. Trump também classificou os criminosos como “o lixo da sociedade” e disse que “jamais contribuirão com nada além de miséria e sofrimento”.

Marco histórico e ponto turístico

Atualmente, a Ilha de Alcatraz é administrada pelo Serviço Nacional de Parques e funciona como um dos pontos turísticos mais visitados dos Estados Unidos. Designada como Marco Histórico Nacional, a antiga prisão atrai milhares de visitantes por ano.

Durante os 29 anos em que operou como penitenciária federal, Alcatraz ficou conhecida como “A Rocha” por causa de sua localização remota e segurança extrema.

De acordo com o FBI, 36 homens tentaram fugir da ilha em 14 tentativas, e apenas três — John Anglin, Clarence Anglin e Frank Morris — conseguiram escapar sem serem capturados, embora nunca se tenha confirmado seu paradeiro.

O caso foi retratado no filme “Fuga de Alcatraz”, estrelado por Clint Eastwood.

Viabilidade sob questionamento

Um porta-voz do Departamento Federal de Prisões afirmou que a agência “cumprirá todas as ordens presidenciais”, mas não respondeu se há viabilidade prática para reabrir a prisão, já que a ilha é administrada pelo Serviço Nacional de Parques e apresenta desafios logísticos e estruturais.

Hoje, os EUA contam com 16 prisões federais de segurança máxima que desempenham a mesma função que Alcatraz, incluindo a unidade em Florence, Colorado, e a de Terre Haute, Indiana, onde está localizada a câmara de execução da pena de morte federal.

