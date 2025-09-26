Trump anuncia tarifas sobre produtos farmacêuticos, móveis e caminhões

O presidente Donald Trump anunciou nesta quinta-feira (25) que os Estados Unidos imporão novas tarifas a partir de 1º de outubro sobre produtos farmacêuticos, caminhões pesados, móveis e itens de cozinha e banheiro. O objetivo é proteger a indústria local e, em alguns casos, por questões de segurança nacional.

As tarifas variam entre 25% e 100%: a mais alta (100%) será sobre medicamentos de marca ou patenteados, com exceção de empresas que estejam construindo fábricas nos EUA. Para caminhões pesados, a tarifa será de 25%, visando proteger os fabricantes americanos de concorrência desleal. Móveis e itens de cozinha e banheiro terão tarifas de 50% e 30%, respectivamente, devido ao grande volume de importações desses produtos.

Trump justificou as tarifas como medidas de proteção à manufatura nacional, mencionando a "inundação" desses produtos no mercado americano. A decisão afeta também empresas estrangeiras como Volvo e Stellantis, com fábricas no México. Além disso, o CEO da Novo Nordisk comentou que ainda analisa o impacto da medida no acordo comercial entre EUA e UE, que inclui uma tarifa de 15% sobre produtos europeus.

