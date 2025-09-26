Menu
Menu Busca sexta, 26 de setembro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Internacional

Trump anuncia tarifas sobre produtos farmacêuticos, móveis e caminhões

O presidente dos Estados Unidos justificou as tarifas como medidas de proteção à manufatura nacional

26 setembro 2025 - 08h22Sarah Chaves
Donald TrumpDonald Trump   (Mandel NGAN / AFP)

O presidente Donald Trump anunciou nesta quinta-feira (25) que os Estados Unidos imporão novas tarifas a partir de 1º de outubro sobre produtos farmacêuticos, caminhões pesados, móveis e itens de cozinha e banheiro. O objetivo é proteger a indústria local e, em alguns casos, por questões de segurança nacional.

As tarifas variam entre 25% e 100%: a mais alta (100%) será sobre medicamentos de marca ou patenteados, com exceção de empresas que estejam construindo fábricas nos EUA. Para caminhões pesados, a tarifa será de 25%, visando proteger os fabricantes americanos de concorrência desleal. Móveis e itens de cozinha e banheiro terão tarifas de 50% e 30%, respectivamente, devido ao grande volume de importações desses produtos.

Trump justificou as tarifas como medidas de proteção à manufatura nacional, mencionando a "inundação" desses produtos no mercado americano. A decisão afeta também empresas estrangeiras como Volvo e Stellantis, com fábricas no México. Além disso, o CEO da Novo Nordisk comentou que ainda analisa o impacto da medida no acordo comercial entre EUA e UE, que inclui uma tarifa de 15% sobre produtos europeus.

Reportar Erro
Vanguard - Sound

Deixe seu Comentário

Leia Também

"Perturbado do PCC" vai a júri em Campo Grande por tentativa de homicídio
Justiça
"Perturbado do PCC" vai a júri em Campo Grande por tentativa de homicídio
Coreia do Norte dispara míssil na costa leste, dizem militares da Coreia do Sul
Internacional
Coreia do Norte se aproxima de arma nuclear que pode atingir EUA, diz Seul
Venezuela é atingida por dois terremotos
Internacional
Venezuela é atingida por dois terremotos na mesma noite
Foto: Reuters/Jeenah Moon
Internacional
Abbas critica Hamas e diz que não haverá paz sem Estado da Palestina
Justiça de MS manda atingir bens de donos de empresa que enganou consumidores
Justiça
Justiça de MS manda atingir bens de donos de empresa que enganou consumidores
Zelensky admite possibilidade de renúncia após fim da guerra na Ucrânia
Internacional
Zelensky admite possibilidade de renúncia após fim da guerra na Ucrânia
Donald Trump assiste Lula discursar
Internacional
ONU divulga imagens dos bastidores da Assembleia Geral
Eduardo Bolsonaro e Paulo Figueiredo -
Política
Eduardo Bolsonaro e Figueiredo têm 15 dias para rebater denúncia da PGR, decide Moraes
Viviane e Alexandre de Moraes Foto: Divulgação
Internacional
"Ilegal e lamentável", diz Moraes após a esposa dele ser alvo da Lei Magnitsky pelos EUA
Lula e Jorge Messias -
Internacional
Agência confirma revogação de visto do Advogado-Geral da União pelos EUA

Mais Lidas

Vitíma Fatal - Luiz Vitor Santos Amorim -
Justiça
Réus por homicídio no Parque do Lajeado enfrentam júri popular nesta quarta-feira
Vitíma Fatal - Luiz Vitor Santos Amorim -
Justiça
Trio é condenado a mais de 56 anos por homicídio no Parque do Lajeado
Marielli ficou 27 dias internada
Trânsito
Morre professora atropelada por carro em cruzamento do Jardim Tijuca
JD1TV AGORA: Homens são mortos a tiros enquanto almoçam em restaurante
Polícia
JD1TV AGORA: Homens são mortos a tiros enquanto almoçam em restaurante