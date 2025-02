Trump assinará decisão que proíbe mulheres trans em esportes femininos

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, assinará um decreto ainda nesta quarta-feira (5) que proíbe efetivamente a participação de meninas e mulheres transgêneros em competições femininas em escolas e autoridades.

A informação, inicialmente divulgada pelo Wall Street Journal, partiu de uma autoridade da Casa Branca, e dá detalhes do decreto “Mantendo Homens Fora de Esportes Femininos”, que é uma das promessas de campanha do republicano.

A expectativa é que o governo federal, junto do Departamento de Educação, modifique o Título IX do Ato da Educação, estabelecido em 1972, que proíbe a discriminação sexual nas escolas e que nenhuma pessoa deve ser barrada das práticas esportivas devido ao gênero.

