Trump avisa que mensagem para Putin e Zelensky é que "parem agora" a guerra

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, se reuniu com o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, na Casa Branca na última sexta-feira (17). Após o encontro, Trump declarou que sua principal mensagem para Zelensky e também para o presidente da Rússia, Vladimir Putin, é clara. “Parem agora mesmo na linha de batalha”.

Mais tarde, ao desembarcar na Flórida, Trump falou com repórteres e reforçou seu apelo pelo fim do conflito. Ele afirmou que a guerra deveria cessar imediatamente e sugeriu que ambos os lados deveriam manter suas posições atuais: “Sigam a linha de batalha, onde quer que ela esteja. Caso contrário, tudo se complica. Vocês nunca conseguirão entender”.

Embora não tenha descartado o fornecimento dos mísseis de longo alcance Tomahawk, um pedido direto de Zelensky aos Estados Unidos, Trump demonstrou certa indiferença ao tema, indicando que seu foco pode estar em uma futura reunião com Vladimir Putin, prevista para ocorrer na Hungria nas próximas semanas.

Após mais de duas horas de conversa com Zelensky, Trump também fez um apelo enfático nas redes sociais, dirigindo-se às duas nações: “Parem com a matança e fechem um ACORDO!”.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também