Menu
Menu Busca sábado, 18 de outubro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Internacional

Trump avisa que mensagem para Putin e Zelensky é que "parem agora" a guerra

O presidente não descartou o fornecimento dos mísseis de longo alcance para a Ucrânia

18 outubro 2025 - 13h54Sarah Chaves
Presidente dos EUA, Donald TrumpPresidente dos EUA, Donald Trump   (REUTERS/Jonathan Ernst)

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, se reuniu com o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, na Casa Branca na última sexta-feira (17). Após o encontro, Trump declarou que sua principal mensagem para Zelensky e também para o presidente da Rússia, Vladimir Putin, é clara. “Parem agora mesmo na linha de batalha”.

Mais tarde, ao desembarcar na Flórida, Trump falou com repórteres e reforçou seu apelo pelo fim do conflito. Ele afirmou que a guerra deveria cessar imediatamente e sugeriu que ambos os lados deveriam manter suas posições atuais: “Sigam a linha de batalha, onde quer que ela esteja. Caso contrário, tudo se complica. Vocês nunca conseguirão entender”.

Embora não tenha descartado o fornecimento dos mísseis de longo alcance Tomahawk, um pedido direto de Zelensky aos Estados Unidos, Trump demonstrou certa indiferença ao tema, indicando que seu foco pode estar em uma futura reunião com Vladimir Putin, prevista para ocorrer na Hungria nas próximas semanas.

Após mais de duas horas de conversa com Zelensky, Trump também fez um apelo enfático nas redes sociais, dirigindo-se às duas nações: “Parem com a matança e fechem um ACORDO!”.

Reportar Erro
Plan Black Out25

Deixe seu Comentário

Leia Também

Donald Trump assina junto com outros líderes mundiais acordo de cessar-fogo em Gaza durante cúpula no Egito em 13 de outubro de 2025
Internacional
Trump diz que Israel pode retomar combate em Gaza se Hamas descumprir acordo
Idosa morreu após ser atingida por carro -
Justiça
Motorista que matou idosa no Jardim Vida Nova fecha acordo de R$ 15 mil
Donald Trump assina junto com outros líderes mundiais acordo de cessar-fogo em Gaza durante cúpula no Egito em 13 de outubro de 2025
Internacional
Líderes mundiais firmam acordo de cessar-fogo em Gaza durante cúpula no Egito
Reféns que serão libertados pelo Hamas
Internacional
Últimos 20 reféns israelenses são libertados após mais de dois anos de cativeiro
Drone israelense ataca base da ONU no Líbano
Internacional
Drone israelense ataca base da ONU no Líbano
Helicóptero cai em área turística dos EUA e deixa cinco feridos
Internacional
Helicóptero cai em área turística dos EUA e deixa cinco feridos
Israel confirma liberação de reféns pelo Hamas nesta segunda-feira
Internacional
Israel confirma liberação de reféns pelo Hamas nesta segunda-feira
Papa Leão XIV
Internacional
Lula visitará Papa Leão XIV durante visita a Roma
Trisal luta para ser reconhecido como pais de criança
Internacional
Trisal luta para ser reconhecido como pais de criança
Mísseis intercontinentais da Coreia do Norte durante desfile militar
Internacional
Coreia do Norte exibe novo míssil intercontinental em desfile militar

Mais Lidas

Hospital da Santa Casa, onde vítima está internada
Polícia
Com infecção grave, criança de 9 anos morre após quebrar o quadril em Campo Grande
Foto: PMCG
Cidade
EMHA abre inscrições para 30 apartamentos do programa Minha Casa Minha Vida
Com ampla adesão, acampamento Boa Nova transforma e fortalece a fé
Geral
Com ampla adesão, acampamento Boa Nova transforma e fortalece a fé
Corpo foi avistado após as chuvas
Polícia
AGORA: Corpo é visto boiando no Rio Anhanduí, em Campo Grande