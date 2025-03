Trump 'bate-boca' com Zelensky durante encontro na Casa Branca, nos EUA

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e o presidente da Ucrânica, Volodymyr Zelensky, protagonizaram um ‘bate-boca’ durante encontro dos dois nesta sexta-feira (28) na Casa Branca.

Durante a discussão, Trump apontou que Zelensky está jogando com o risco de uma "Terceira Guerra Mundial". Devido a discussão, um acordo entre EUA e Ucrânia não foi assinado, e o presidente ucraniano deixou a Casa Branca sem conceder a tradicional entrevista após o encontro e cancelou suas aparições públicas em Washington, capital dos EUA.

Na reunião, que foi transmitida ao vivo e acontecia diante da imprensa, Trump pressionou Zelensky a aceitar um acordo para encerrar a guerra da Ucrânia, dando início ao bate-boca nos dez minutos finais da reunião.

Zelensky se mostrou desconfiado quanto ao compromisso de Putin de encerrar a guerra, e chamou o presidente russo de “assassino”, fala que foi vista como desrespeitosa pelo vice-presidente americano, JD Vance.

"Senhor Presidente, com todo o respeito. Acho desrespeitoso da sua parte vir ao Salão Oval e tentar debater isso diante da mídia americana", afirmou.

Trump afirmou que o que Zelensky estava fazendo era muito desrespeitoso, e citou o apoio que os Estados Unidos deram à Ucrânia durante a guerra com a Rússia. "Você está apostando com a vida de milhões de pessoas. Você está apostando com a Terceira Guerra Mundial. Você está apostando com a Terceira Guerra Mundial, e o que você está fazendo é muito desrespeitoso com este país, um país que te apoiou muito mais do que muitos disseram que deveria", comentou.

O presidente ucraniano, por sua vez, criticou o posicionamento de Trump com Putin. "Não faça concessões a um assassino", afirmou.

Após a reunião, Trump publicou em seu perfil na plataforma TruthSocial que Zelensky desrespeitou os EUA no Salão Oval, e que poderá voltar quando estiver pronto para firmar um acordo de paz.

