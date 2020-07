Trump cita Brasil com grande problema na pandemia: “Não testa como nós”

Flávio Veras, com informações do Estadão Conteúdo

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, voltou a defender a estratégia de seu governo para enfrentar a pandemia da Covid-19. Segundo ele, os EUA lideram no número de casos da doença porque testam muito. “O Brasil está enfrentando um grande problema, mas não testa como nós”, comparou, na última segunda-feira (13).

Segundo o Estadão Conteúdo, além disso, Trump voltou a criticar a China por sua suposta responsabilidade na emergência global de saúde, mas disse que a fase 1 do acordo comercial bilateral “está intacta” e que os chineses continuam a comprar produtos americanos.

O presidente americano deu as declarações a repórteres durante evento sobre as forças de segurança, no qual defendeu o trabalho da polícia e acusou a oposição democrata de ser fraca nessa área.

Sobre a emergência de saúde, Trump mostrou otimismo quanto à possibilidade de que em breve existam vacinas e medicamentos disponíveis contra a Covid-19 e voltou a insistir na necessidade de reabrir as escolas.

