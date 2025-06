Trump decidirá ação dos EUA na guerra entre Israel e Irã em duas semanas

Um anúncio da Casa Branca feito na quinta-feira (19), informou que o presidente Donald Trump decidirá sobre o envolvimento dos Estados Unidos no conflito entre Israel e Irã nas próximas duas semanas. Os Estados Unidos tenta um acordo que proíbe o enriquecimento de urânio por Teerã e elimina a capacidade do país de obter uma arma nuclear

Citando uma mensagem de Trump, a secretária de imprensa do governo, Karoline Leavitt, disse a repórteres: “Com base no fato de que há uma chance substancial de negociações que podem ou não ocorrer com o Irã em um futuro próximo, tomarei minha decisão de participar ou não nas próximas duas semanas.”

Leavitt declarou em um briefing de rotina que o presidente estava interessado em buscar uma solução diplomática com o Irã, mas não disse se o líder americano buscaria autorização do Congresso para quaisquer ataques ao Irã.

Conflito continua

Israel bombardeou alvos nucleares no Irã nesta quinta-feira (19) e o Irã disparou mísseis e drones contra Israel após atingir um hospital israelense durante a noite.

