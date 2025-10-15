Menu
Internacional

Trump diz que Israel pode retomar combate em Gaza se Hamas descumprir acordo

Presidente dos EUA afirma que decisão dependerá do cumprimento de cláusulas do cessar-fogo

15 outubro 2025 - 18h11
Donald Trump assina junto com outros líderes mundiais acordo de cessar-fogo em Gaza durante cúpula no Egito em 13 de outubro de 2025

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta quarta-feira (15) que considera permitir que Israel retome ações militares na Faixa de Gaza caso o grupo Hamas não cumpra sua parte no acordo de cessar-fogo.

Em entrevista à CNN, o republicano disse que as Forças de Defesa de Israel poderiam retornar às ruas de Gaza “assim que eu disser”.

As declarações foram feitas no momento em que Israel acusa o Hamas de descumprir o acordo de entrega de reféns e corpos. O Exército israelense informou que um dos quatro corpos entregues pelo grupo armado na terça-feira (14) não pertence a nenhum refém identificado.

Apesar disso, Trump destacou a importância da libertação dos reféns vivos. “Retirar esses 20 reféns era fundamental”, afirmou.

Questionado sobre o que aconteceria caso o Hamas se recusasse a se desarmar, o presidente respondeu: “Estou pensando nisso. Israel retornará às ruas [de Gaza] assim que eu disser. Se Israel pudesse entrar e acabar com eles, eles fariam isso. Eu tive que contê-los”, disse Trump.

O plano de paz americano, segundo o presidente, prevê 20 pontos e contempla um futuro em que o Hamas não terá papel na governança de Gaza, que seria desmilitarizada e monitorada por organismos internacionais.

Trump disse ainda que “59 países fazem parte” do processo de cessar-fogo, referindo-se a nações que expressaram apoio ao chamado “Acordo de Paz Trump”.

