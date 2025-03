Trump diz que não quer guerra com a China, mas afirma estar pronto para conflito

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, durante fala na Casa Branca nesta sexta-feira (21), negou que o país queira guerra com a China, no entanto, afirmou que está preparado caso um conflito com o território se torne realidade.

“Nós não queremos uma guerra potencial com a China”, disse o presidente norte-americano. “Mas, se quiséssemos, estaríamos bem equipados para lidar com isso”, complementou.

A fala ocorre após uma possível guerra entre os EUA e a China começar a circular na quinta-feira (20), depois de uma reportagem do jornal norte-americano The New York Times, que afirma que o Pentágono entregaria informações sobre um plano ultrassecreto envolvendo um possível conflito envolvendo as duas nações.

Entre as informações estariam alvos no território chinês e possíveis ações de resposta dos EUA caso fossem atacados pela China.

Além disso, o New York Times disse que Elon Musk, que atualmente faz parte do governo dos EUA, se reuniria com autoridades no Pentágono nesta sexta-feira para ter acesso aos arquivos. Ele nega as informações.

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também