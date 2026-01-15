Menu
Menu Busca quinta, 15 de janeiro de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Gov Camp Crescimento Cidades Jan26
Internacional

Trump e Delcy Rodríguez relatam conversa "produtiva" por telefone

Ligação aponta para uma mudança nas relações entre os dois países

15 janeiro 2026 - 18h11Luiz Vinicius, com informações da Agência Brasil
Presidente interina da VenezuelaPresidente interina da Venezuela   (Delcy Rodriguez/Instagram)

Nesta quarta-feira (14), o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e a presidente interina da Venezuela, Delcy Rodríguez, se falaram por telefone e divulgaram breves relatos sobre a conversa em suas redes sociais.  

Delcy assumiu a presidência interinamente no início deste mês, após o Exército norte-americano capturar o presidente Nicolás Maduro e levá-lo para os Estados Unidos. Os dois líderes descreveram a conversa como positiva.  

A presidente informou que a conversa foi “longa, produtiva e cordial” e que se desenrolou a partir de um marco de respeito mútuo.  

“Abordamos uma agenda de trabalho bilateral em benefício de nossos povos, bem como de assuntos pendentes na relação entre nossos governos”, afirmou Delcy. 

Em uma publicação nas redes sociais, Trump afirmou que os dois discutiram temas como petróleo, minerais, comércio e segurança e disse que os Estados Unidos estão ajudando o país latino-americano a “se recuperar”".  

“Essa parceria entre os Estados Unidos e a Venezuela será espetacular para todos. A Venezuela, em breve, será grande e próspera novamente, talvez mais do que nunca”, disse o presidente norte-americano.  

Invasão - A ligação aponta para uma mudança nas relações entre os dois países. No dia 3, o presidente Nicolás Maduro e a primeira-dama Cília Flores foram levados por militares estadunidenses, sob ordem do governo de Donald Trump, e estão presos em Nova York. 

Em pronunciamento à nação após a captura de Maduro, Delcy Rodríguez criticou a ação e disse que a Venezuela não voltaria a ser colônia. Mas, na última semana, o governo venezuelano anunciou que retomaria a agenda de conversas diplomáticas com os Estados Unidos.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também

Imigrantes voltam a ser alvos das equipes
Internacional
Venezuelano é baleado pelo ICE em Minneapolis
Donald Trump
Internacional
EUA suspendem vistos de imigração para Brasil e outros 74 países
Foto: Reprodução
Internacional
Brasil entra em lista de países com emissão de vistos congelada pelos EUA
Presidente Lula e a presidente interina da Venezuela, Delcy Rodriguez
Internacional
Brasil retribui ajuda da Venezuela na pandemia com envio de medicamentos
Claudia Sheinbaum, presidente do México
Internacional
Presidente do México descarta invasão dos Estados Unidos
Sistema do TJMS -
Transparência
Mato Grosso do Sul registra avanço no Judiciário com 512 mil processos julgados
Ricardo Stuckert/PR e REUTERS/Kevin Lamarque - Proibido Reproduçã
Internacional
Presidente de Cuba reage a Trump e diz que país não será intimidado
Foto: Reuters/Wana News
Internacional
Protestos no Irã deixam mais de 500 mortos e elevam tensão com os EUA
Putin e Trump durante cúpula no Alasca
Internacional
Trump afasta operação contra Putin e defende pressão política dos EUA
O secretário de Estado do Vaticano, Pietro Parolin
Internacional
Vaticano tentou negociar asilo para Maduro na Rússia, diz jornal

Mais Lidas

Deputado Antônio Braga
Geral
Morre o ex-deputado estadual, Antônio Braga, aos 87 anos
Foto: PMCG
Cidade
Funesp abre processo seletivo com salários de até R$ 6 mil em Campo Grande
Foto: Reprodução
Geral
Vídeo: Henri Castelli tem convulsão durante prova do líder no BBB
O crime teve origem em um conflito passional
Polícia
Homem foi morto a facadas após defender esposa de xingamento no Jardim Noroeste