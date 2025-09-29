Trump e Netanyahu se reúnem em meio a negociações por cessar-fogo em Gaza

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, se reuniu nesta segunda-feira (29) com o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, na Casa Branca. O encontro ocorre em meio a sinais de avanço nas conversas para um possível cessar-fogo na Faixa de Gaza.

A reunião, aguardada com expectativa, foi seguida por um anúncio conjunto à imprensa. Segundo a porta-voz do governo dos EUA, Karoline Leavitt, os dois líderes discutiram um plano de paz composto por 21 pontos, que vem sendo construído nos bastidores com a mediação de Estados Unidos, Egito e Catar.

“O plano pode não agradar completamente nenhuma das partes, mas estamos muito perto de um acordo”, afirmou Leavitt, ao comentar sobre a resistência tanto de Israel quanto do grupo Hamas, que controla a Faixa de Gaza.

Segundo fontes da agência Associated Press (AP), a proposta prevê a libertação de todos os reféns em até 48 horas e a retirada gradual das forças israelenses da região. Autoridades árabes envolvidas nas tratativas disseram que o plano ainda está em construção e pode sofrer ajustes, mas há otimismo quanto à possibilidade de um entendimento.

No domingo (28), Trump declarou à agência Reuters que “todos querem fazer um acordo” e que havia expectativa de finalizar os termos do cessar-fogo já nesta segunda-feira, durante a conversa com Netanyahu. O premiê israelense também sinalizou positivamente: “Estamos trabalhando com a equipe do presidente Trump neste exato momento, e espero que possamos fazer acontecer”, afirmou em entrevista à Fox News.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também