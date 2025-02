Trump impõe tarifa recíproca para países que taxam os EUA

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, assinou um decreto, divulgado nesta quinta-feira (13), que determina a imposição de tarifas recíprocas contra todos os países que cobra algum tipo de imposto sobre importações do país norte-americano.

“Não cobraremos deles nem mais, nem menos”, afirmou Trump durante a assinatura, reforçando a situação do acordo. “Em outras palavras, eles nos cobram um imposto ou tarifa, e nós cobramos deles exatamente o mesmo imposto ou tarifa. Muito simples”, comentou.

Mesmo com a chance de enfurecer a comunidade internacional, Trump afirmou que não se importa com qualquer tipo de retaliação de demais países contra os EUA.

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também