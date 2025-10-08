Menu
Menu Busca quarta, 08 de outubro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Internacional

Trump pode participar da assinatura de acordo de cessar-fogo entre Israel e Hamas

Presidente egípcio convidou o líder americano para cerimônia em Cairo

08 outubro 2025 - 18h42Carla Andréa
Donald Trump Donald Trump   (EFE/EPA/BONNIE CASH / POOL)

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, pode viajar ao Oriente Médio para participar da assinatura do acordo de cessar-fogo entre Israel e o Hamas, que está em fase final de negociação.

O governo israelense já se prepara para uma possível visita oficial, após o presidente do Egito, Abdel Fattah al-Sisi, ter feito um convite formal ao líder americano.

Há expectativa de que a assinatura ocorra no Cairo, cidade que vem sediando as reuniões entre representantes israelenses e do grupo palestino.

“Seria maravilhoso, se um acordo fosse alcançado, que Vossa Excelência comparecesse. Convido o presidente Trump, caso, se Deus quiser, um acordo seja alcançado, a comparecer à assinatura no Egito”, declarou Al-Sisi.

De acordo com o site Ynet, o governo de Israel acredita que Trump poderá comparecer pessoalmente ao evento para “celebrar” o acordo, embora o presidente norte-americano ainda não tenha confirmado oficialmente sua participação.

Negociações avançam com troca de listas de reféns

As conversas entre Hamas e Israel seguem em ritmo otimista no Egito, com mediação do governo egípcio e participação do enviado especial americano ao Oriente Médio, Steve Witkoff, e do conselheiro informal sênior Jared Kushner, genro de Trump.

Segundo o alto funcionário do Hamas, Taher al-Nounou, as negociações estão “avançando bem” e um “espírito de otimismo prevalece entre todas as partes”. Ele confirmou que os mediadores trabalham para superar os últimos obstáculos antes da implementação do cessar-fogo.

Nesta terça-feira (7), as partes trocaram listas de reféns e prisioneiros que poderão ser libertados caso o acordo seja formalizado. O primeiro passo discutido prevê a libertação de 48 reféns — 20 vivos e 28 mortos — em troca de prisioneiros palestinos detidos por Israel.

A delegação do Hamas é liderada por Khalil al-Hayya, que sobreviveu a uma tentativa de assassinato por Israel no Catar no mês passado. Do lado israelense, as negociações são conduzidas por Ron Dermer, ministro de Assuntos Estratégicos e responsável pelas tratativas sobre a libertação dos reféns desde o início do ano.

Proposta americana

As negociações começaram indiretamente na segunda-feira (6), após o Hamas aceitar a proposta de cessar-fogo apresentada pelo presidente Donald Trump.

O plano prevê uma retirada parcial das tropas israelenses da Faixa de Gaza e o fim das hostilidades, além da troca de reféns e prisioneiros.

O conflito entre Israel e o Hamas, que já dura mais de um ano, deixou mais de 67 mil mortos do lado palestino e cerca de 900 soldados israelenses, além de 1,2 mil vítimas dos ataques terroristas iniciais.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro
Vanguard - Sound

Deixe seu Comentário

Leia Também

Policial do GAECO -
Justiça
Justiça aponta esquema de desvio na OMEP e impõe R$ 3 milhões em penalidades
Mãe de Maíra morreu na madrugada de hoje
Geral
Polícia Civil emite nota de pesar pela morte da mãe da delegada Maíra Pacheco
Foto: AFP/Getty Images via BBC
Internacional
Mais de 200 pessoas presas em nevasca no Monte Everest aguardam resgate
UPA Leblon, em Campo Grande
Cidade
Promotor cobra prefeitura para garantir comida a pacientes e acompanhantes nas UPAs
Donald Trump reforçou sua posição ao afirmar que não tolerará "qualquer atraso" na execução do plano
Internacional
Cairo recebe negociações entre Israel e Hamas sob mediação egípcia
Tanques de Israel perto da fronteira com Gaza
Internacional
Israel reduz operações ofensivas em Gaza e sinaliza nova fase no conflito
Ministro Benedito Gonçalves -
Internacional
Ministro que declarou Bolsonaro inelegível sofre sanção dos EUA
O autor do crime foi preso instantes depois
Justiça
Condenado por matar "Opalão do PCC" tenta anular julgamento em recurso
Ataque em sinagoga de Manchester deixa dois mortos e três feridos graves
Internacional
Ataque em sinagoga de Manchester deixa dois mortos e três feridos graves
Aedes aegypti, mosquito transmissor da dengue e de outras arboviroses, como zika e chikungunya
Geral
Especialista orienta sobre indenização a famílias afetadas por Zika

Mais Lidas

O corpo foi achado na noite de hoje
Polícia
AGORA: Homem é assassinado e enterrado em cova rasa no Caiobá
O caso aconteceu na noite de hoje
Polícia
AGORA: Homem é morto com três tiros na cabeça em Campo Grande
Movimentação Policial - Foto: Ilustrativa / Vinícius Santos
Polícia
AGORA: Homem é baleado em tentativa de execução no Jardim Los Angeles
Dr. Gabriel Alves, prefeito de Corumbá
Política
Prefeito de Corumbá tem 67% de aprovação; 33% reprovam gestão de Gabriel