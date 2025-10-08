Trump pode participar da assinatura de acordo de cessar-fogo entre Israel e Hamas

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, pode viajar ao Oriente Médio para participar da assinatura do acordo de cessar-fogo entre Israel e o Hamas, que está em fase final de negociação.

O governo israelense já se prepara para uma possível visita oficial, após o presidente do Egito, Abdel Fattah al-Sisi, ter feito um convite formal ao líder americano.

Há expectativa de que a assinatura ocorra no Cairo, cidade que vem sediando as reuniões entre representantes israelenses e do grupo palestino.

“Seria maravilhoso, se um acordo fosse alcançado, que Vossa Excelência comparecesse. Convido o presidente Trump, caso, se Deus quiser, um acordo seja alcançado, a comparecer à assinatura no Egito”, declarou Al-Sisi.

De acordo com o site Ynet, o governo de Israel acredita que Trump poderá comparecer pessoalmente ao evento para “celebrar” o acordo, embora o presidente norte-americano ainda não tenha confirmado oficialmente sua participação.

Negociações avançam com troca de listas de reféns

As conversas entre Hamas e Israel seguem em ritmo otimista no Egito, com mediação do governo egípcio e participação do enviado especial americano ao Oriente Médio, Steve Witkoff, e do conselheiro informal sênior Jared Kushner, genro de Trump.

Segundo o alto funcionário do Hamas, Taher al-Nounou, as negociações estão “avançando bem” e um “espírito de otimismo prevalece entre todas as partes”. Ele confirmou que os mediadores trabalham para superar os últimos obstáculos antes da implementação do cessar-fogo.

Nesta terça-feira (7), as partes trocaram listas de reféns e prisioneiros que poderão ser libertados caso o acordo seja formalizado. O primeiro passo discutido prevê a libertação de 48 reféns — 20 vivos e 28 mortos — em troca de prisioneiros palestinos detidos por Israel.

A delegação do Hamas é liderada por Khalil al-Hayya, que sobreviveu a uma tentativa de assassinato por Israel no Catar no mês passado. Do lado israelense, as negociações são conduzidas por Ron Dermer, ministro de Assuntos Estratégicos e responsável pelas tratativas sobre a libertação dos reféns desde o início do ano.

Proposta americana

As negociações começaram indiretamente na segunda-feira (6), após o Hamas aceitar a proposta de cessar-fogo apresentada pelo presidente Donald Trump.

O plano prevê uma retirada parcial das tropas israelenses da Faixa de Gaza e o fim das hostilidades, além da troca de reféns e prisioneiros.

O conflito entre Israel e o Hamas, que já dura mais de um ano, deixou mais de 67 mil mortos do lado palestino e cerca de 900 soldados israelenses, além de 1,2 mil vítimas dos ataques terroristas iniciais.

