Trump publica imagem como papa em rede social

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, causou polêmica nas redes sociais ao publicar na plataforma Truth Social uma imagem gerada por inteligência artificial em que aparece caracterizado como papa.

A foto foi posteriormente republicada pelo perfil oficial da Casa Branca no X (antigo Twitter), levantando questionamentos e gerando repercussão global.

Durante uma entrevista recente, ao ser questionado se teria alguma preferência para o sucessor do papa Francisco, Trump respondeu em tom de brincadeira: “Eu gostaria de ser papa… essa seria minha primeira opção”.

Ele completou: “Não sei. Não tenho preferência [para o próximo papa]”, e ainda citou um cardeal de Nova York como uma possível figura de destaque: “Temos um cardeal que por acaso é de um lugar chamado Nova York e que é muito bom, então veremos o que acontece.”

A declaração veio às vésperas do início do conclave que decidirá o novo líder da Igreja Católica. A votação secreta entre os cardeais começará no dia 7 de maio e, segundo membros do colégio cardinalício, deve durar de dois a três dias. Embora o conclave mais longo da história tenha se estendido por quase três anos, as últimas eleições papais foram resolvidas em poucos dias.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também