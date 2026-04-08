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Internacional

Trump recua, aceita cessar-fogo e reivindica vitória sobre o Irã

A proposta prevê a suspensão dos bombardeios dos Estados Unidos, desde que o Irã reabra o Estreito de Ormuz

08 abril 2026 - 09h25Sarah Chaves
Donald TrumpDonald Trump   (REUTERS/Kevin Lamarque/Proibida reprodução)

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou um acordo de cessar-fogo de duas semanas com o Irã após negociações intermediadas pelo Paquistão, suspendendo ataques militares na região. A decisão foi divulgada nesta terça-feira (7) e, segundo ele, representa uma “vitória total e completa”.

De acordo com Trump, o entendimento foi construído após conversas com o primeiro-ministro do Paquistão, Shehbaz Sharif, e com o chefe militar Asim Munir. A proposta prevê a suspensão dos bombardeios dos Estados Unidos, desde que o Irã garanta a abertura “completa, imediata e segura” do Estreito de Ormuz. “Esse será um cessar-fogo de mão dupla”, afirmou.

Do lado iraniano, o ministro das Relações Exteriores, Abbas Araqchi, confirmou que o país também deve interromper os ataques, desde que não sofra novas ofensivas ou ameaças. Ele ainda afirmou que haverá passagem segura pelo Estreito de Ormuz durante o período, em coordenação com as Forças Armadas iranianas.

Antes do acordo, Trump chegou a ameaçar intensificar o conflito, afirmando que poderia destruir “uma civilização inteira” caso o Irã não reabrisse a rota estratégica.

Em entrevista à agência AFP, o presidente norte-americano reforçou o tom otimista sobre o resultado das negociações. “Vitória total e completa. 100%. Sem dúvida”, declarou. .

A trégua temporária é vista como uma tentativa de reduzir a escalada do conflito, enquanto as partes avaliam a possibilidade de um entendimento mais duradouro.

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